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Защитник "Мидлсбро" получил вызов в сборную Англии

Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон получил приглашение в сборную Англии в преддверии отборочного матча к ЧМ-2018 против Литвы в воскресенье, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Напомним, в недавней игре с Германией травму получил Крис Смоллинг. Команде не поможет и дисквалифицированный Гэри Кэхилл.
Теги: Сборная Англии
Вчера, 23:04
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