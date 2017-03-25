Защитник "Мидлсбро" получил вызов в сборную Англии

Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон получил приглашение в сборную Англии в преддверии отборочного матча к ЧМ-2018 против Литвы в воскресенье, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.



Напомним, в недавней игре с Германией травму получил Крис Смоллинг. Команде не поможет и дисквалифицированный Гэри Кэхилл.