Миодраг Божович: эта игра была для людей, которые любят "Спартак" и Россию

Главный тренер "Црвены Звезды" Миодраг Божович прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в товарищеском матче.



"Мы провели хороший спарринг. Доволен победой. Думаю, эта игра была для людей, которые любят "Спартак" и Россию, и которые пришли на стадион. Понятно, что будут критики, которые скажут, что соперник вышел на поле без девяти игроков.



Ристич вернулся в состав после травмы, отыграл 60 минут. Милич провел отличный матч, показал, что на него можно рассчитывать. Канга нужна хорошая мотивация. Он любит большие матчи, чтобы показать свои способности", - цитирует Божовича пресс-служба "Црвены Звезды".