Миодраг Божович: эта игра была для людей, которые любят "Спартак" и Россию

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 22:51
Гаджи Гаджиев: ивуарийцы имели заметное превосходство (2)
Гаджи Гаджиев: ивуарийцы имели заметное превосходство (2)
Вчера 22:20
"Валенсия" проявляет интерес к Бибрасу Натхо (8)
"Валенсия" проявляет интерес к Бибрасу Натхо (8)
Вчера 22:03
Швейцария при судействе Безбородова взяла верх над Латвией (1)
Швейцария при судействе Безбородова взяла верх над Латвией (1)
Вчера 21:59
Превью. 28 тур. ФНЛ
Превью. 28 тур. ФНЛ
Вчера 21:55
"Спартак" в товарищеском матче проиграл "Црвене Звезде" (101)
"Спартак" в товарищеском матче проиграл "Црвене Звезде" (101)
Вчера 21:08
Все футболисты сборной России сдадут допинг-пробы (21)
Все футболисты сборной России сдадут допинг-пробы (21)
Вчера 20:28
Чего нам не хватало вчера (видео) (3)
Чего нам не хватало вчера (видео) (3)
Вчера 19:49
Аларио вызван в сборную Аргентины вместо Игуаина
Аларио вызван в сборную Аргентины вместо Игуаина
Вчера 19:20
"Реал" предложил Иско новый договор до 2024 года
"Реал" предложил Иско новый договор до 2024 года
Вчера 19:11
Фанаты "Црвены Звезды" и "Спартака" спели "Катюшу" (26)
Фанаты "Црвены Звезды" и "Спартака" спели "Катюшу" (26)
Вчера 19:08
Давыдов, Леонтьев и Тимофеев сыграют с "Црвеной Звездой" в стартовом составе "Спартака" (4)
Давыдов, Леонтьев и Тимофеев сыграют с "Црвеной Звездой" в стартовом составе "Спартака" (4)
Вчера 19:07
Антони Марсьяль: у "МЮ" выдающиеся болельщики
Антони Марсьяль: у "МЮ" выдающиеся болельщики
Вчера 18:46
Игорь Яновский: у сборной России почти нет сыгранности (4)
Игорь Яновский: у сборной России почти нет сыгранности (4)
Вчера 18:15
Габигол в тренировочном матче отметился хет-триком (2)
Габигол в тренировочном матче отметился хет-триком (2)
Вчера 18:01
ФИФА удалила мемориальную табличку с именем Йозефа Блаттера (3)
ФИФА удалила мемориальную табличку с именем Йозефа Блаттера (3)
Вчера 17:32
Шеймус Коулмен успешно прооперирован в Дублине
Шеймус Коулмен успешно прооперирован в Дублине
Вчера 16:20
Диего Симеоне: мой сын никогда не будет играть в моей команде, в футболе этому не место (4)
Диего Симеоне: мой сын никогда не будет играть в моей команде, в футболе этому не место (4)
Миодраг Божович: эта игра была для людей, которые любят "Спартак" и Россию
Главный тренер "Црвены Звезды" Миодраг Божович прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в товарищеском матче.
"Мы провели хороший спарринг. Доволен победой. Думаю, эта игра была для людей, которые любят "Спартак" и Россию, и которые пришли на стадион. Понятно, что будут критики, которые скажут, что соперник вышел на поле без девяти игроков.
Ристич вернулся в состав после травмы, отыграл 60 минут. Милич провел отличный матч, показал, что на него можно рассчитывать. Канга нужна хорошая мотивация. Он любит большие матчи, чтобы показать свои способности", - цитирует Божовича пресс-служба "Црвены Звезды".
"Мы провели хороший спарринг. Доволен победой. Думаю, эта игра была для людей, которые любят "Спартак" и Россию, и которые пришли на стадион. Понятно, что будут критики, которые скажут, что соперник вышел на поле без девяти игроков.
Ристич вернулся в состав после травмы, отыграл 60 минут. Милич провел отличный матч, показал, что на него можно рассчитывать. Канга нужна хорошая мотивация. Он любит большие матчи, чтобы показать свои способности", - цитирует Божовича пресс-служба "Црвены Звезды".
Напечатать
2
(1)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.