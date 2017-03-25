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Миодраг Божович: эта игра была для людей, которые любят "Спартак" и Россию

Главный тренер "Црвены Звезды" Миодраг Божович прокомментировал победу над "Спартаком" (2:1) в товарищеском матче.

"Мы провели хороший спарринг. Доволен победой. Думаю, эта игра была для людей, которые любят "Спартак" и Россию, и которые пришли на стадион. Понятно, что будут критики, которые скажут, что соперник вышел на поле без девяти игроков.

Ристич вернулся в состав после травмы, отыграл 60 минут. Милич провел отличный матч, показал, что на него можно рассчитывать. Канга нужна хорошая мотивация. Он любит большие матчи, чтобы показать свои способности", - цитирует Божовича пресс-служба "Црвены Звезды".
Теги: Божович Црвена Звезда Спартак
Вчера, 23:11
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№2 Написал: D-link (Вчера, 23:57) #
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online

Еще и пацанов посмотрели wink И праздник сербам устроили. Интересно там их партизаны из подвалов уже вылезать начали, или так и сидят по норам, трясутся?


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: trent (Вчера, 23:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хороший тренировочный матч...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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