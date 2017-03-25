Франческо Тотти: никогда не думал, чтобы покинуть "Рому"

Капитан "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что в своё время мог перебраться в "Реал".



- На самом деле я никогда не думал о том, чтобы оставить "Рому". Был момент, когда я мог покинуть команду и присоединиться к "Реалу", но не сделал этого. Почему? Из уважения к римским болельщикам, - цитирует Тотти Football Italia.