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Гаджи Гаджиев: Черчесову есть смысл попросить Бердыева поработать совместно
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев высказал мнение по поводу возможного сотрудничества Станислава Черчесова в сборной с Курбаном Бердыевым.
"Мы можем усилить командную игру и должны ориентироваться, в основном, на нее. Нам необходимо быть хорошо готовыми физически. Я верю в то, что на чемпионате мира у России будет команда, которая сыграет на пределе своих возможностей.
Но физическое состояние должно быть очень хорошим и командные взаимодействия тоже. Времени не так много, но пока оно есть.
Когда из одного клуба приглашают несколько футболистов, как сейчас из "Ростова", Черчесову есть смысл просить Курбана Бердыева, чтобы он приехал и они поработали совместно.
Хотя я не знаю, какие у них взаимоотношения. Но в данном случае это был бы нормальный вариант. Думаю, что Бердыев согласился бы помочь нашей национальной команде", – цитирует Гаджиева "СЭ".
"Мы можем усилить командную игру и должны ориентироваться, в основном, на нее. Нам необходимо быть хорошо готовыми физически. Я верю в то, что на чемпионате мира у России будет команда, которая сыграет на пределе своих возможностей.
Но физическое состояние должно быть очень хорошим и командные взаимодействия тоже. Времени не так много, но пока оно есть.
Когда из одного клуба приглашают несколько футболистов, как сейчас из "Ростова", Черчесову есть смысл просить Курбана Бердыева, чтобы он приехал и они поработали совместно.
Хотя я не знаю, какие у них взаимоотношения. Но в данном случае это был бы нормальный вариант. Думаю, что Бердыев согласился бы помочь нашей национальной команде", – цитирует Гаджиева "СЭ".
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