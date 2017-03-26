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Кевин Гамейро получил предложение от китайского клуба

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро попал в сферу интересов одного из клубов китайской Суперлиги.

По информации Marca, французскому форварду предложили зарплату в размере 20 миллионов евро в год.
Теги: Атлетико
Сегодня, 09:01
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