Кевин Гамейро получил предложение от китайского клуба

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро попал в сферу интересов одного из клубов китайской Суперлиги.



По информации Marca, французскому форварду предложили зарплату в размере 20 миллионов евро в год.