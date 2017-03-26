Тони Кроос: мне было грустно, когда Анчелотти ушел из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал о предложениях из китайской Суперлиги и МЛС, а также работе с Карло Анчелотти.



"Мне поступали предложения из Китая и Америки. Но я хочу играть на высоком уровня. Карло Анчелотти – замечательный тренер. Он умеет говорить с игроками. Мне было грустно, когда он ушел из "Реала", - цитирует Крооса Faz Sport.