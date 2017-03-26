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Душан Тадич может перебраться в чемпионат Италии

Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич может продолжить карьеру в итальянской Серии А, информирует TMW.

Сообщается, что к игроку активный интерес проявляют "Ювентус" и "Наполи". Английский клуб готов отпустить хавбека за 15 миллионов евро.
Теги: Саутгемптон Трансферы
Сегодня, 09:29
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№1 Написал: Катя Хорова (Сегодня, 11:22) #
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Регистрация: 26.03.2017
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