Душан Тадич может перебраться в чемпионат Италии

Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич может продолжить карьеру в итальянской Серии А, информирует TMW.



Сообщается, что к игроку активный интерес проявляют "Ювентус" и "Наполи". Английский клуб готов отпустить хавбека за 15 миллионов евро.