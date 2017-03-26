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Луис Муриэль получил травму

Нападающий "Сампдории" Луис Муриэль получил травму правого бедра в матче сборной Колумбии против Боливии.

Как сообщает Football Italia, форвард вернулся в Италию, где пройдет медицинское обследование.
Сегодня, 10:06
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