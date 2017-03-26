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Отец Томаша Стракоши: сын правильно сделал, что перешел в "Лацио"

Отец голкипера "Лацио" и сборной Албании Томаша Стракоши прокомментировал переход своего сына в римский клуб.

"Сын правильно сделал, что перешел в "Лацио". Ему очень повезло, в римском клубе он себя хорошо чувствует. Изначально он мог попасть в "Кардифф". Мы решили выбрать Италию, где футбол высокого уровня. И он блестяще справляется со своей работой", - цитирует Стракоши Football Italia.
Теги: Лацио
Сегодня, 10:15
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