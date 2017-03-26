Отец Томаша Стракоши: сын правильно сделал, что перешел в "Лацио"

Отец голкипера "Лацио" и сборной Албании Томаша Стракоши прокомментировал переход своего сына в римский клуб.



"Сын правильно сделал, что перешел в "Лацио". Ему очень повезло, в римском клубе он себя хорошо чувствует. Изначально он мог попасть в "Кардифф". Мы решили выбрать Италию, где футбол высокого уровня. И он блестяще справляется со своей работой", - цитирует Стракоши Football Italia.