Давиде Дзаппакоста заинтересовал "Интер" и "Рому"

Защитник "Торино" Давиде Дзаппакоста привлек внимание миланского "Интера" и римской "Ромы".



Как передает Football Italia, клубы готовы начать переговоры с туринцами уже в июле. "Торино" не собирается отпускать игрока менее, чем за 15 миллионов евро