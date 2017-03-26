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Давиде Дзаппакоста заинтересовал "Интер" и "Рому"

Защитник "Торино" Давиде Дзаппакоста привлек внимание миланского "Интера" и римской "Ромы".

Как передает Football Italia, клубы готовы начать переговоры с туринцами уже в июле. "Торино" не собирается отпускать игрока менее, чем за 15 миллионов евро
Теги: Торино Интер Рома Трансферы
Сегодня, 11:04
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№1 Написал: Катя Хорова (Сегодня, 11:20) #
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Регистрация: 26.03.2017
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