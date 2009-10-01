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"Зенит" благодаря голу Данни обыграл "Уфу" в товарищеском матче

"Зенит" обыграл "Уфу" в товарищеском матче. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" в закрытом режиме и завершилась со счётом 1:0.

В концовке матча на 90-й минуте защитник Доменико Кришито подал от лицевой, а Мигел Данни слета пробил с линии штрафной в нижний угол.
Теги: Зенит Уфа
Сегодня, 13:27
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9
(2)
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
другой момент, что уже почти апрель , а подвижек по контракту нет никаких

Данни так давно в команде, что всё решится само собой, не стоит беспокоится.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:11) #
  • -2
  •  (2)

Данни не забьёт - никто не забьёт.
Регистрация: 7.03.2016
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: tfu
Надеюсь , что Данни продлят иначе это будет грандиозной ошибкой!!!


Конечно продлят, он в прекрасной форме, и физически здоров играй хоть до сорока, как Гиггз. Но проблема с крестами, как не крути, беспокоит руководство. Поэтому контракт будет ежегодно продлеваться, долгосрочного никто не даст.

Да возрастных игроков никто дольше, чем на год не подписывает, другой момент, что уже почти апрель , а подвижек по контракту нет никаких


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
тяжело будет с зенитом

Конечно тяжело. Нам же в каждом матче по 5-ть штук пендалей ставят. А Вам уже штук 20-ть не поставили. Одним словом уроды, убивают спартак.


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (2)

тяжело будет с зенитом
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:57) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Надеюсь , что Данни продлят иначе это будет грандиозной ошибкой!!!


Конечно продлят, он в прекрасной форме, и физически здоров играй хоть до сорока, как Гиггз. Но проблема с крестами, как не крути, беспокоит руководство. Поэтому контракт будет ежегодно продлеваться, долгосрочного никто не даст.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 13:42) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
Да, к сожалению, Мак и Жулиано сдулись, а про паспортистов и говорить нечего.

Мак и жулиано в сборной!
Надеюсь , что Данни продлят иначе это будет грандиозной ошибкой!!!


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 13:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Да, к сожалению, Мак и Жулиано сдулись, а про паспортистов и говорить нечего.
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Дани, палочка-выручалочка в Зените...Похоже кроме него, голы клепать, больше никто не может..
Регистрация: 21.11.2016
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