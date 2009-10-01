"Зенит" благодаря голу Данни обыграл "Уфу" в товарищеском матче

"Зенит" обыграл "Уфу" в товарищеском матче. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" в закрытом режиме и завершилась со счётом 1:0.



В концовке матча на 90-й минуте защитник Доменико Кришито подал от лицевой, а Мигел Данни слета пробил с линии штрафной в нижний угол.