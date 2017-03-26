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Хесус Навас может вернуться в "Севилью"
Полузащитник "Манчестер Сити" Хесус Навас летом может вернуться в чемпионат Испании, сообщает AS.
Футболист ведет переговоры с "Севильей". Контракт Наваса с манкунианским клубом заканчивается в июне следующего года, и продлевать соглашение он не собирается.
Футболист ведет переговоры с "Севильей". Контракт Наваса с манкунианским клубом заканчивается в июне следующего года, и продлевать соглашение он не собирается.
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