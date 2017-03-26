Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Лас-Пальмас" намерен продлить аренду Хесе

Нападающий "Лас-Пальмаса" Хесе, права на которого принадлежат ПСЖ, может продолжить выступать за команду родного города и в следующем сезоне, информирует Canaries 7.

Сообщается, что испанский клуб хочет продлить арендное соглашение футболиста ещё на год.
Теги: Лас-Пальмас ПСЖ
Сегодня, 14:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.