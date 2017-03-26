"Лас-Пальмас" намерен продлить аренду Хесе

Нападающий "Лас-Пальмаса" Хесе, права на которого принадлежат ПСЖ, может продолжить выступать за команду родного города и в следующем сезоне, информирует Canaries 7.



Сообщается, что испанский клуб хочет продлить арендное соглашение футболиста ещё на год.