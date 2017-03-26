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Церемония переименования аэропорта Мадейры в честь Криштиану Роналду пройдет 29 марта

Торжественная церемония переименования аэропорта Мадейры в честь форварда сборной Португналии Криштиану Роналду состоится 29 марта, сообщает Daily Mail.

О переименовании аэропорта было объявлено летом прошлого года, после переименования он будет называться "Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду". На острове также присутствует музей футболиста и статуя в его честь.
Теги: Роналду
Сегодня, 15:43
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№1 Написал: D-link (Сегодня, 15:51) #
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online

Мадейрация названия произойдет


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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