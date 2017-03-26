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Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ

Полиция предотвратила стычку болельщиков "Динамо" и "Зенита" на стадионе в Великом Новгороде во время матча 28-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги между бело-голубыми и "Тосно" из Ленинградской области.

Об этом ведущий радиостанции "Спорт ФМ" Дмитрий Дерунец написал в своём "твиттере". Матч "Тосно" - "Динамо" проходит на новгородском стадионе "Электрон".

"50 болельщиков "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо". ОМОН закрыл сектор", - написал Дерунец.
Теги: Динамо Тосно Зенит
Сегодня, 17:03
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№4 Написал: федюк (Сегодня, 17:23) #
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online

Цитата: robinzen
Определение организации - верное...

Верное - потому что я знаю, как их сооружали
Так же как Зенитовских
Но наш город фашистов отрыгнул сразу, а в Москве их поддерживают до сих пор деньгами
Регистрация: 26.03.2017
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: федюк
Жаль - вот этот московский гитлерюгенд надо мочить всегда и везде

Определение организации - верное...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: D-link (Сегодня, 17:13) #
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  •  (3)
online

Как обычно в кулюторной станице, это там не в первый раз.


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: федюк (Сегодня, 17:10) #
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online

Эххх !
Жаль - вот этот московский гитлерюгенд надо мочить всегда и везде
Регистрация: 26.03.2017
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