Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ

Полиция предотвратила стычку болельщиков "Динамо" и "Зенита" на стадионе в Великом Новгороде во время матча 28-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги между бело-голубыми и "Тосно" из Ленинградской области.



Об этом ведущий радиостанции "Спорт ФМ" Дмитрий Дерунец написал в своём "твиттере". Матч "Тосно" - "Динамо" проходит на новгородском стадионе "Электрон".



"50 болельщиков "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо". ОМОН закрыл сектор", - написал Дерунец.