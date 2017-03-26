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Криштиану Роналду: мы победили и продолжаем борьбу за попадание на чемпионат мира
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал домашнюю победу над командой Венгрии (3:0) в матче квалификационного турнира ЧМ-2018.
"Я знаю, как много забиваю, но это не главное. Реальное значение имеет то, что мы победили и продолжаем борьбу за попадание на чемпионат мира.
Мы начали встречу с Венгрией робко и нерасторопно реагировали на действия соперников, но все изменилось после первого гола. Команда заиграла лучше и увереннее, пришли последующие голы. У нас хорошая команда, в которой много молодых футболистов", — сказал Роналду в эфире RTP.
"Газета.ру"
"Я знаю, как много забиваю, но это не главное. Реальное значение имеет то, что мы победили и продолжаем борьбу за попадание на чемпионат мира.
Мы начали встречу с Венгрией робко и нерасторопно реагировали на действия соперников, но все изменилось после первого гола. Команда заиграла лучше и увереннее, пришли последующие голы. У нас хорошая команда, в которой много молодых футболистов", — сказал Роналду в эфире RTP.
"Газета.ру"
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