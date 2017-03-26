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"Динамо" в гостях обыграло "Тосно", "Кубань" выиграла у "Нефтехимика"

Завершились три матча 28-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ

28 тур

"Тосно" - "Динамо" М 1:2

Голы: Палиенко, 35, Панченко, 66, Панченко, 69

"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Гарбуз, Абазов, Дугалич, Мухаметшин, Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Богаев (Киреенко, 37), Милевский, Заболотный

"Динамо" М: Шунин, Белоруков, Темников, Козлов, Хольмен, Калугин, Соснин, Зотов, Катрич, Луценко, Панченко

"Кубань" - "Нефтехимик" 1:0

Гол: Обухов, 34

"Кубань": Дюпин, Лобкарев (Клещенко, 64), Бугаев, Марков, Байрыев, Бендзь, Маляров, Алейник, Коновалов, Гай, Обухов

"Нефтехимик": Книга, Сурков, Сорокин, Морозов, Бойчук, Давлатов, Маляка (Муллин, 79), Корнилов, Петролай (Воронкин, 54), Бабырь (Гелоян, 49), Кортава (Матяш, 73)

Предупреждения: Бендзь, 23, Бойчук, 76, Корнилов, 88, Дюплин, 90+3

Удаления: Бендзь, 64

"Химки" - "Шинник" 3:0

Голы: Заика, 27, Гащенков, 62, Казаев, 68

"Химки": Исупов, Чернышов, Шумских, Малания, Заика, Лапин, Тюнин, Чатович, Казаев (Кокоев, 82), Гащенков ( Кузьмичёв, 72), Дворников (Петрусёв, 67)

"Шинник": Яшин, Царикаев (Цховребов, 65), Ятченко, Евсеев (Лаук, 65), Гоцук, Чистяков, Митасов (Ослоновский, 60), Султонов, Нетфуллин, Земсков, Низамутдинов

Предупреждения: Митасов, 44, Чернышов, 57, Заика, 71, Султонов, 71
Теги: Динамо Тосно Кубань Нефтехимик Химки Шинник
Сегодня, 17:57
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(3)
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:48) #
  • 0
  •  (2)

Все надо уже наигрывать состав на вышку!
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: бородач
Молодцы чпокнули бомжетрест№2.

Привет. Эти бомжи реальные- даже стадиона нет,, в другой области подъедаются.
Регистрация: 19.10.2008
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Молодцы чпокнули бомжетрест№2.


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 18:08) #
  • -5
  •  (11)

Мусорня валялось как бабы...
Регистрация: 24.11.2016
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