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17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
14:49
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
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13:05
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12:14
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"Динамо" в гостях обыграло "Тосно", "Кубань" выиграла у "Нефтехимика"
Завершились три матча 28-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ
28 тур
"Тосно" - "Динамо" М 1:2
Голы: Палиенко, 35, Панченко, 66, Панченко, 69
"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Гарбуз, Абазов, Дугалич, Мухаметшин, Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Богаев (Киреенко, 37), Милевский, Заболотный
"Динамо" М: Шунин, Белоруков, Темников, Козлов, Хольмен, Калугин, Соснин, Зотов, Катрич, Луценко, Панченко
"Кубань" - "Нефтехимик" 1:0
Гол: Обухов, 34
"Кубань": Дюпин, Лобкарев (Клещенко, 64), Бугаев, Марков, Байрыев, Бендзь, Маляров, Алейник, Коновалов, Гай, Обухов
"Нефтехимик": Книга, Сурков, Сорокин, Морозов, Бойчук, Давлатов, Маляка (Муллин, 79), Корнилов, Петролай (Воронкин, 54), Бабырь (Гелоян, 49), Кортава (Матяш, 73)
Предупреждения: Бендзь, 23, Бойчук, 76, Корнилов, 88, Дюплин, 90+3
Удаления: Бендзь, 64
"Химки" - "Шинник" 3:0
Голы: Заика, 27, Гащенков, 62, Казаев, 68
"Химки": Исупов, Чернышов, Шумских, Малания, Заика, Лапин, Тюнин, Чатович, Казаев (Кокоев, 82), Гащенков ( Кузьмичёв, 72), Дворников (Петрусёв, 67)
"Шинник": Яшин, Царикаев (Цховребов, 65), Ятченко, Евсеев (Лаук, 65), Гоцук, Чистяков, Митасов (Ослоновский, 60), Султонов, Нетфуллин, Земсков, Низамутдинов
Предупреждения: Митасов, 44, Чернышов, 57, Заика, 71, Султонов, 71
ФНЛ
28 тур
"Тосно" - "Динамо" М 1:2
Голы: Палиенко, 35, Панченко, 66, Панченко, 69
"Тосно": Нигматуллин, Буйволов, Гарбуз, Абазов, Дугалич, Мухаметшин, Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Богаев (Киреенко, 37), Милевский, Заболотный
"Динамо" М: Шунин, Белоруков, Темников, Козлов, Хольмен, Калугин, Соснин, Зотов, Катрич, Луценко, Панченко
"Кубань" - "Нефтехимик" 1:0
Гол: Обухов, 34
"Кубань": Дюпин, Лобкарев (Клещенко, 64), Бугаев, Марков, Байрыев, Бендзь, Маляров, Алейник, Коновалов, Гай, Обухов
"Нефтехимик": Книга, Сурков, Сорокин, Морозов, Бойчук, Давлатов, Маляка (Муллин, 79), Корнилов, Петролай (Воронкин, 54), Бабырь (Гелоян, 49), Кортава (Матяш, 73)
Предупреждения: Бендзь, 23, Бойчук, 76, Корнилов, 88, Дюплин, 90+3
Удаления: Бендзь, 64
"Химки" - "Шинник" 3:0
Голы: Заика, 27, Гащенков, 62, Казаев, 68
"Химки": Исупов, Чернышов, Шумских, Малания, Заика, Лапин, Тюнин, Чатович, Казаев (Кокоев, 82), Гащенков ( Кузьмичёв, 72), Дворников (Петрусёв, 67)
"Шинник": Яшин, Царикаев (Цховребов, 65), Ятченко, Евсеев (Лаук, 65), Гоцук, Чистяков, Митасов (Ослоновский, 60), Султонов, Нетфуллин, Земсков, Низамутдинов
Предупреждения: Митасов, 44, Чернышов, 57, Заика, 71, Султонов, 71
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