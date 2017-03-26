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Сборную России в Сочи встретили казаки и с ковром (фото)

Сборная России прибыла в Сочи, где примет команду Бельгию в товарищеском матче, сообщает твиттер национальной команды.

Встреча пройдет 28 марта на стадионе "Фишт".

Национальную команду встречали казаки, а также люди с ковровой дорожкой

Сборную России в Сочи встретили казаки и с ковром (фото)
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:01
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11
(6)
№11 Написал: Аморалыч Махачкала (Сегодня, 19:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы ребята, умеют встречать.
Спасибо, сочинцы!
Регистрация: 26.03.2017
№10 Написал: D-link (Сегодня, 18:53) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Урал
может после игры хотят их завернуть в него и выбросить в море...

Всплывут же, цуки


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№9 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:48) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
может после игры хотят их завернуть в него и выбросить в море...
Регистрация: 9.01.2015
№8 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:44) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Vadim1986
Идиотизм...мало того что нихрена из себя ничего не представляют на поле как сборная так ещё и встречают как высших государственных лиц...

smile Идиотизм - это когда старого,уже давно выжившего из ума старика привозят из Москвы в Сочи,чтобы он ударил по мячу, а это обычный подхалимаж в стиле мутко.
Регистрация: 20.02.2013
№7 Написал: Генри Мясо (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (1)

Не дохрена ли чести этим игрочишкам......?
Регистрация: 8.03.2017
№6 Написал: D-link (Сегодня, 18:37) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Бриг
Нагайками надо было встречать

Нагайками проводят


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№5 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 18:28) #
  • +2
  •  (8)

Идиотизм...мало того что нихрена из себя ничего не представляют на поле как сборная так ещё и встречают как высших государственных лиц...
Регистрация: 12.03.2017
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:14) #
  • +3
  •  (7)
online

Зачем эти ряженые там?
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: федюк (Сегодня, 18:10) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Бриг
Нагайками надо было встречать...

Вааще то в Северной Корее их бы в концлагерь отправили - а наш пупок из подворотни благородный - жалостливый такой
Проститель )))))))))))))))))))))))))))
За откат
Регистрация: 26.03.2017
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 18:09) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Бриг
Нагайками надо было встречать...а не ковром...

с языка сняли
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:06) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Нагайками надо было встречать...а не ковром...
Регистрация: 21.11.2016
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