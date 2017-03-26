Роберто Манчини отказался от работы в Китае

Итальянский специалист Роберто Манчини рассказал о том, что отказался от предложения одного из китайских клубов.



"В будущем я с удовольствием поработал бы с национальной сборной. Это венец работы любого тренера - сборная страны. Но пока мне хочется поработать с клубами. Мне бы пригодился опыт Испании и Франции. Не думаю, что сейчас поеду в Китай. Они мне позвонили, но я отказался от их предложения", - цитирует Манчини Football Italia.