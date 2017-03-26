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20:57
Англия обыграла Литву
Англия обыграла Литву
17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
14:49
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Сборная Армении одержала победу над Казахстаном, Германия разгромила Азербайджан
Армения в матче отборочного турнира ЧМ-2018 одержала победу над Казахстаном.
Чемпионат мира-2018
Отборочный этап
5 тур
Армения - Казахстан 2:0
Голы: Мхитарян, 78, Озбилиз, 80
Армения: Бегларян - Андонян, Ароян, Айрапетян, Ованесян - Малакян, Восканян, Мхитарян, Казарян, (Барсегян, 8), - Саркисов, (Озбилиз, 75), Пиццелли, (Манучарян, 68).
Казахстан: Лория - Малый, Шомко, Суюмбаев, Бейсебеков - Нургалиев, Куат, (Дмитренко, 86), Тагыберген, Исламхан, (Байжанов, 90), Нусербаев - Тунгышбаев, (Мужиков, 85).
Предупреждения: Бейсебеков, 23, Малый, 26, Саркисов, 22, Ароян, 52, Тагыберген, 55, Озбилиз, 83
Удаление: Малый, 67
Отборочный этап
5 тур
Азербайджан - Германия 1:4
Голы: Назаров, 31 - Шюррле, 19, 81, Мюллер, 36, Гомес, 45.
Азербайджан: Агаев, Садыгов, Б. Гусейнов, Мирзабеков, Пашаев, Амиргулиев (Эдди, 87), Гараев, Дж. Гусейнов, Назаров, Исмайлов (Гурбанов, 81), Шейдаев (Йылмаз, 67).
Германия: Лено, Хуммельс, Хеведес, Киммих, Хектор, Хедира, Кроос, Мюллер, Дракслер (Сане, 84), Шюррле, Гомес (Озил, 61).
Предупреждения: Хедира, 13, Хеведес, 84.
Чемпионат мира-2018
Отборочный этап
5 тур
Армения - Казахстан 2:0
Голы: Мхитарян, 78, Озбилиз, 80
Армения: Бегларян - Андонян, Ароян, Айрапетян, Ованесян - Малакян, Восканян, Мхитарян, Казарян, (Барсегян, 8), - Саркисов, (Озбилиз, 75), Пиццелли, (Манучарян, 68).
Казахстан: Лория - Малый, Шомко, Суюмбаев, Бейсебеков - Нургалиев, Куат, (Дмитренко, 86), Тагыберген, Исламхан, (Байжанов, 90), Нусербаев - Тунгышбаев, (Мужиков, 85).
Предупреждения: Бейсебеков, 23, Малый, 26, Саркисов, 22, Ароян, 52, Тагыберген, 55, Озбилиз, 83
Удаление: Малый, 67
Отборочный этап
5 тур
Азербайджан - Германия 1:4
Голы: Назаров, 31 - Шюррле, 19, 81, Мюллер, 36, Гомес, 45.
Азербайджан: Агаев, Садыгов, Б. Гусейнов, Мирзабеков, Пашаев, Амиргулиев (Эдди, 87), Гараев, Дж. Гусейнов, Назаров, Исмайлов (Гурбанов, 81), Шейдаев (Йылмаз, 67).
Германия: Лено, Хуммельс, Хеведес, Киммих, Хектор, Хедира, Кроос, Мюллер, Дракслер (Сане, 84), Шюррле, Гомес (Озил, 61).
Предупреждения: Хедира, 13, Хеведес, 84.
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