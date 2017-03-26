Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная Армении одержала победу над Казахстаном, Германия разгромила Азербайджан

Армения в матче отборочного турнира ЧМ-2018 одержала победу над Казахстаном.

Чемпионат мира-2018

Отборочный этап

5 тур

Армения - Казахстан 2:0

Голы: Мхитарян, 78, Озбилиз, 80

Армения: Бегларян - Андонян, Ароян, Айрапетян, Ованесян - Малакян, Восканян, Мхитарян, Казарян, (Барсегян, 8), - Саркисов, (Озбилиз, 75), Пиццелли, (Манучарян, 68).

Казахстан: Лория - Малый, Шомко, Суюмбаев, Бейсебеков - Нургалиев, Куат, (Дмитренко, 86), Тагыберген, Исламхан, (Байжанов, 90), Нусербаев - Тунгышбаев, (Мужиков, 85).

Предупреждения: Бейсебеков, 23, Малый, 26, Саркисов, 22, Ароян, 52, Тагыберген, 55, Озбилиз, 83

Удаление: Малый, 67

Отборочный этап

5 тур

Азербайджан - Германия 1:4

Голы: Назаров, 31 - Шюррле, 19, 81, Мюллер, 36, Гомес, 45.

Азербайджан: Агаев, Садыгов, Б. Гусейнов, Мирзабеков, Пашаев, Амиргулиев (Эдди, 87), Гараев, Дж. Гусейнов, Назаров, Исмайлов (Гурбанов, 81), Шейдаев (Йылмаз, 67).

Германия: Лено, Хуммельс, Хеведес, Киммих, Хектор, Хедира, Кроос, Мюллер, Дракслер (Сане, 84), Шюррле, Гомес (Озил, 61).

Предупреждения: Хедира, 13, Хеведес, 84.
Теги: Сборная Армении Сборная Казахстана Сборная Германии Сборная Азербайджана
Сегодня, 20:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.