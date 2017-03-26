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Кирилл Панченко: расстроился, что не вызвали в сборную

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал, что расстроился не вызову в сборную России на мартовские матчи.

"Конечно, я расстроился, что меня не вызвали. Ничего страшного, значит есть над чем работать", - цитирует Панченко "Советский спорт".

В нынешнем сезоне Панченко забил 18 голов в первенстве Футбольной национальной лиги и возглавляет гонку бомбардиров.
Теги: Панченко Динамо Сборная России
Вчера, 23:06
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№1 Написал: FCD 1923 Истра (Вчера, 23:33) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Радуйся, что в это дерьмо не вляпался. Сейчас всего вымазали бы.
А так Тосно обыграли, два мяча забил- позитив. Нам это важнее, чем терпеть позор от второсортных негров. Вот, Кутепов- теперь долго не отмоется, не по чину козла отпущения нашли.
Регистрация: 19.10.2008
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