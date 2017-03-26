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Агент: в следующем сезоне Денис Суарес будет получать больше игрового времени

Агент полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса Феликс Генде прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны итальянского "Наполи".

"Мы не слышали об интересе со стороны "Наполи" и других клубов. Мой клиент прекрасно чувствует себя в "Барселоне", у него продолжительный контракт. В последние месяцы он не так много играет. Но в следующем сезоне мой клиент будет получать больше игрового времени", - цитирует Генде Radio CRC.
Теги: Барселона
Вчера, 23:30
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