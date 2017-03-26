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Румыния и Дания сыграли вничью

Сборная Польши победила команду Черногории в матче квалификации ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018

Отборочный этап

5 тур

Румыния - Дания 0:0

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Тошка, Кирикеш, Латовлевич (Ротариу, 73), Бензар, Пинтили, Марин, Станчу, Кипчу, Кешерю (Алибек, 63)

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьяер (Йоргенсен, 46), Вестергор, Анкерсен, Дурмиси, Квист, Делейни, Эриксен, Шоне (Брайтвайт, 69), Корнелиус

Предупреждения: Корнелиус, 45, Анкерсен, 60

Черногория - Польша 1:2

Голы: Левандовски, 40, Мугоша, 63, Пищек, 82

Черногория: Божович, Савич, Стойкович, Шофранац, Вешович, Марушич, Вукчевич, Шчекич, Кояшевич (Иванич, 81), Мугоша, Бечирай

Польша: Фабиански, Енджейчик, Глик, Пищек, Паздан, Мачиньски, Линетти (Теодорчик, 78), Зелиньски, Блащиковски, Гросицки, Левандовски

Предупреждения: Савич, 38, Мугоша, 40, Вешович, 41, Шофранац, 48, Глик, 69
Теги: Сборная Румынии Сборная Дании
Вчера, 23:44
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