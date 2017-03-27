Тибо Куртуа, Маруан Феллаини и Лоран Симан не сыграют против сборной России

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, полузащитник Маруан Феллаини и защитник Лоран Симан не смогут принять участие в товарищеском матче со сборной России, информирует бельгийская футбольная федерация.



Сообщается, что Куртуа получил травму бедра, у Феллаини - повреждение пальца ноги, а у Симана имеются проблемы с коленом.