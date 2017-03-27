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Тибо Куртуа, Маруан Феллаини и Лоран Симан не сыграют против сборной России

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, полузащитник Маруан Феллаини и защитник Лоран Симан не смогут принять участие в товарищеском матче со сборной России, информирует бельгийская футбольная федерация.

Сообщается, что Куртуа получил травму бедра, у Феллаини - повреждение пальца ноги, а у Симана имеются проблемы с коленом.
Теги: Сборная Бельгии
Сегодня, 01:39
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№2 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 01:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нормально их греки потрепали...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№1 Написал: mr.ser Санкт-Петербург (Сегодня, 01:47) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Это нашим не поможет!
Регистрация: 13.11.2010
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