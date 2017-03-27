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Полиция предотвратила столкновение фанатов "Зенита" и "Динамо"

Во время матча 28-го тура ФНЛ между "Тосно" и "Динамо" ОМОН предотвратил стычку фанатов московского клуба и "Зенит".

Инцидент произошел рядом с ареной "Электрон" в Великом Новгороде, на котором проходит игра.

"Фанаты были в атрибутике "Зенита" и не скрывали свою принадлежность к клубу. Болельщики "Динамо", когда увидели толпу фанатов "Зенита" начали просить скорее запустить их на сектор.

В итоге ворота закрыли, а фанатам петербургской команды не дали прорваться к стадиону. Нескольких человек задержали, остальные разбежались", – рассказал стюард стадиона.

Также известно, что трех фанатов сине-бело-голубых задержали полицейские.

Советский спорт в Санкт-Петербурге
Теги: Зенит Динамо Тосно
Сегодня, 01:51
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