Полиция предотвратила столкновение фанатов "Зенита" и "Динамо"

Во время матча 28-го тура ФНЛ между "Тосно" и "Динамо" ОМОН предотвратил стычку фанатов московского клуба и "Зенит".Инцидент произошел рядом с ареной "Электрон" в Великом Новгороде, на котором проходит игра."Фанаты были в атрибутике "Зенита" и не скрывали свою принадлежность к клубу. Болельщики "Динамо", когда увидели толпу фанатов "Зенита" начали просить скорее запустить их на сектор.В итоге ворота закрыли, а фанатам петербургской команды не дали прорваться к стадиону. Нескольких человек задержали, остальные разбежались", – рассказал стюард стадиона.Также известно, что трех фанатов сине-бело-голубых задержали полицейские.