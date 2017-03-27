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Ари: приглашением одного-двух бразильцев все проблемы сборной России не решить

Нападающий "Локомотива" Ари рассказал о том, что хотел бы выступать за национальную команду России.

"Играть за национальную команду - заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России — не столь важно. Однако когда Капелло ушёл, со мной больше не связывались.

Я готов выступать за сборную России. Что со мной, что без меня сборной нужно серьёзно поработать в ближайший год. Потому что невыход из группы на домашнем чемпионате мира станет большой неудачей. И приглашением одного-двух бразильцев все проблемы не решить", — приводит слова Ари "СЭ".
Теги: Ари Сборная России
Сегодня, 03:28
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