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Йоахим Лев: наша игра нас не удовлетворила

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал игру с Азербайджаном (4:1) в квалификации ЧМ-2018.

"Доволен результатом, но ожидал от своей команды более лучшей игры. К сожалению, мы не смогли показать сегодня ту игру, которую я хотел видеть. Я знаю, что моя команда способна на большее.

Я хотел, чтобы мы не пропустили и в восьмой игре подряд. Азербайджан показал хорошую игру и до гола, и после него. Могу сказать, что сборная Азербайджана прогрессирует.

Нельзя сравнивать матчи с Англией (1:0) и Азербайджаном. Ведь та игра была товарищеской, а сегодняшняя в рамках отборочного этапа. Еще раз скажу, что наша игра нас не удовлетворила. Хотел, чтобы мы забили второй и третий голы сразу после первого. Но этого не произошло.

Будем работать над ошибками. Постараюсь довести команду до желаемого уровня к июню", - цитирует Лева azerisport.com.
Теги: Сборная Германии Лев
Сегодня, 03:45
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