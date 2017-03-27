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Вчера 23:44
Румыния и Дания сыграли вничью
Румыния и Дания сыграли вничью
Вчера 23:43
Шотландия в концовке вырвала победу у Словении
Шотландия в концовке вырвала победу у Словении
Вчера 23:39
На 65-м году жизни скончался Владимир Казаченок (21)
На 65-м году жизни скончался Владимир Казаченок (21)
Вчера 23:27
Валерий Кечинов: через "квадрат" определяли, кто способен играть в "Спартаке", а кто нет
Валерий Кечинов: через "квадрат" определяли, кто способен играть в "Спартаке", а кто нет
Вчера 23:06
Кирилл Панченко: расстроился, что не вызвали в сборную (3)
Кирилл Панченко: расстроился, что не вызвали в сборную (3)
Вчера 22:29
Джейми Варди: думаю, что я забил первым касанием
Джейми Варди: думаю, что я забил первым касанием
Вчера 21:08
Вадим Хафизов: мы не реализовываем свои моменты
Вадим Хафизов: мы не реализовываем свои моменты
Вчера 20:57
Англия обыграла Литву
Англия обыграла Литву
Вчера 20:11
Евгений Калешин: до удаления мы показали качественный футбол, после удаления был характер
Евгений Калешин: до удаления мы показали качественный футбол, после удаления был характер
Вчера 20:02
"Мордовия" выиграла у "Факела"
"Мордовия" выиграла у "Факела"
Вчера 19:32
Юрий Уткульбаев: в начале первого тайма с "Кубанью" играли активно, потом силенки исчезли
Юрий Уткульбаев: в начале первого тайма с "Кубанью" играли активно, потом силенки исчезли
Вчера 18:28
Роберто Манчини отказался от работы в Китае
Роберто Манчини отказался от работы в Китае
Вчера 18:01
Сборную России в Сочи встретили казаки и с ковром (фото) (14)
Сборную России в Сочи встретили казаки и с ковром (фото) (14)
Дмитрий Сычев сыграл в КВН, где получил ноги от Криштиану Роналду (видео)
Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев принял участие в КВН. 33-летний футболист сыграл за сборную Большого московского государственного цирка.
По сценарию номера, бывшему игроку "Локомотива" приделали ноги от Криштиану Роналду.
По сценарию номера, бывшему игроку "Локомотива" приделали ноги от Криштиану Роналду.
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