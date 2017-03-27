Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Сычев сыграл в КВН, где получил ноги от Криштиану Роналду (видео)

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев принял участие в КВН. 33-летний футболист сыграл за сборную Большого московского государственного цирка.

По сценарию номера, бывшему игроку "Локомотива" приделали ноги от Криштиану Роналду.

Теги: Сычев
Сегодня, 03:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.