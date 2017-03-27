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СМИ: трансфер Ивелина Попова в "Фенербахче" близок к завершению

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов согласен на переход в "Фенербахче", утверждает издание Aansspor. Сообщается, что стороны близки к соглашению по трансферу.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Фенербахче" готов обменять болгарского полузащитника на нападающего Эммануэля Эменике на Попова.
Теги: Попов Фенербахче Спартак
Сегодня, 10:58
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15
(4)
№15 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 13:01) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Скорее всего будут Жано наигрывать,может раскроется по нормальному.Пора уже!

возьмут кого-нибудь, слухи уже идут..


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№14 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:57) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Михалыч 70
Всегда не нравилось отношение самтомова к Карпину, но тут полностью согласен с Владом, Ивелин принесёт гораздо больше пользы чем Эм.

не знаю сейчас за Эма... но если Спартак получил бы за Попова деньгами, было бы хорошо! но судя по всему тут лишь речь об обмнене...
по поводу Эма... если он сейчас в хорошей форме и Спартак сможет его каким-то образом заявить прямо сейчас, то нужен! Адриано сломался и когда выйдет и в какой форме будет непонятно! Зе Луиш забивает мало! у Промеса прицел тоже сбился... Мельгарехо может забивать видимо только когда в радиусе трех метров от него никого нет и он один на один с вратарем по центру ворот, как в игре с Цревной! если же его кто-то в игре держит, то к сожалению его результативность ниже всякой критики... что имеем? да ни хрена! поэтому и очки теряем, что больше одного мяча забить не можем! нам нужен еще один форвард, забивной! причем именно сейчас, когда идет серьезная борьба за чемпионство! и если придет Эминике и начнет забивать, как Ари придя в Локо, то вэлком! а то даже Локо порвать не смогли! как Уфу, которая не пропускает и тем более ЦСКА с Зенитом проходить будем!??

Цитата: syamtomov
Он просто забивал НУЖНЫЕ голы!

ну и когда Попов это делал в последний раз в Спартаке!?

Цитата: syamtomov
ИГРОК ЗАМЕНЫ, понимаешь?То же самое и Попов.ИГРОК ЗАМЕНЫ.

а каков его кпд (Попова) при выходах на замену, ты не смотрел!? ск-ко он забил и сделал голевых передач, ск-ко раз до его выхода на замену Спартак не выигрывал, а с его выходом вырвал победу!? о чем ты говоришь!?
Регистрация: 23.03.2009
№13 Написал: s.o.b. (Сегодня, 12:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: syamtomov
А КАК он забил ДВА ГОЛА пижонам из "Баварии" на последних минутах

Один
Регистрация: 16.09.2010
№12 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Всегда не нравилось отношение самтомова к Карпину, но тут полностью согласен с Владом, Ивелин принесёт гораздо больше пользы чем Эм.
Регистрация: 24.09.2008
№11 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:34) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
пускай покажет свой товар лицом в ближайших финалах..осталось всего десять..а там решим!

снимите братцы розовые очки! если за полтора года ни хрена не показал, то уже и не покажет! а держать высокооплачиваемого легионера на скамейке, это преступление!
Регистрация: 23.03.2009
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:05) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: SHIGA
пускай покажет свой товар лицом в ближайших финалах..осталось всего десять..а там решим!

и захочет ли он сам уходить.. wink

Так, думаю, ПРАВИЛЬНО. blush
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:58) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
пускай покажет свой товар лицом в ближайших финалах..осталось всего десять..а там решим!

и захочет ли он сам уходить.. wink


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:54) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Riders1990
Скорее всего будут Жано наигрывать,может раскроется по нормальному.Пора уже!

Жано я, к сожалению, даже "игроком замены" назвать не могу.
Техника - на "пять с двумя плюсами", видение поля, пасы и удары - изумительные по точности.
Прямо готовый игрок "Реала" или "Барселоны"!
Если бы не одно маленькое "НО", которое перевешивает все его достоинства: подверженность травмам и неумение играть в "мужской" футбол.
Да, в юношах или в молодёжке этот талант смотрелся просто потрясающе, но до "мужского" футбола он, к сожалению, так и не дорос.
Теряется он в нём, превращаясь на поле в заурядного "отбывателя номера".
И не хочется ему просто "номер отбывать" на поле, ой, как не хочется, но всё именно ТАК и получается.

По моему мнению, Жано тоже нужно уже продавать, к сожалению.
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее всего будут Жано наигрывать,может раскроется по нормальному.Пора уже!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:37) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
...и много Попов на феерил в Спартаке!?? может напомнишь!?

А он ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ФЕЕРИЛ!
Он просто забивал НУЖНЫЕ голы!
Да и без этих голов польза от него на поле (его хорошее видение поля, его пасы) несомненная.
Что, Солскъяер в "МЮ" феерил?
Хрена лысого!
Он выходил на замену и всегда (ну, или почти всегда) обострял игру "МЮ" в атаке.
ИГРОК ЗАМЕНЫ, понимаешь?
То же самое и Попов.
ИГРОК ЗАМЕНЫ.
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
про Эменике сказать сейчас не могу... если он в той же форме сейчас, что и когда пришел в первый раз в Спартак, то нужен! если в плохой форме, то нет.

Дело-то всё в том, что он всегда был в форме, но ЖЕЛАНИЯ выкладываться на поле у него пропало после полугода игры за Спартак.
Африканский менталитет, мля! angry
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:30) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Да нужен!Он, как в своё время Солскъяер (которого почему-то переименовали в Гейропе в Сульшера) в "МЮ", который выходил на замены И ЗАБИВАЛ! А КАК он забил ДВА ГОЛА пижонам из "Баварии" на последних минутах финала КЧ!!!То же самое и Попов.Что, Эменике лучше???Или его можно будет назвать "усилением атаки Спартака"?Тот ещё прохиндей и лентяй!

...и много Попов на феерил в Спартаке!?? может напомнишь!?
про Эменике сказать сейчас не могу... если он в той же форме сейчас, что и когда пришел в первый раз в Спартак, то нужен! если в плохой форме, то нет. да и не известно может ли Спартак его сейчас дозаявить...
лучше бы за Попова деньги получить! да выкупить летом у Пэласа Заха! вот это хорошо будет!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (6)

Шамиль Газизов: "Нормально отнесусь, если "Уфу" простимулируют на матч со "Спартаком"
"СЭ"

эти хоть честно признались.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№3 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 11:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
не нужен он Спартаку!

Полностью согласен.
Регистрация: 11.06.2016
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:23) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
не нужен нам Попов

Да нужен!
Он, как в своё время Солскъяер (которого почему-то переименовали в Гейропе в Сульшера) в "МЮ", который выходил на замены И ЗАБИВАЛ!
А КАК он забил ДВА ГОЛА пижонам из "Баварии" на последних минутах финала КЧ!!!
То же самое и Попов.
Что, Эменике лучше???
Или его можно будет назвать "усилением атаки Спартака"?
Тот ещё прохиндей и лентяй! angry
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:12) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
не нужен нам Попов, почти за два года ни хрена не показал ни при Аленичеве, ни при Каррере! за все время блеснул пару-тройку раз и всё! не нужен он Спартаку!
Регистрация: 23.03.2009
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