СМИ: трансфер Ивелина Попова в "Фенербахче" близок к завершению

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов согласен на переход в "Фенербахче", утверждает издание Aansspor. Сообщается, что стороны близки к соглашению по трансферу.



Ранее в СМИ сообщалось, что "Фенербахче" готов обменять болгарского полузащитника на нападающего Эммануэля Эменике на Попова.