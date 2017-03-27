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СМИ: трансфер Ивелина Попова в "Фенербахче" близок к завершению
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов согласен на переход в "Фенербахче", утверждает издание Aansspor. Сообщается, что стороны близки к соглашению по трансферу.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Фенербахче" готов обменять болгарского полузащитника на нападающего Эммануэля Эменике на Попова.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Фенербахче" готов обменять болгарского полузащитника на нападающего Эммануэля Эменике на Попова.
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