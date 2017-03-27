РФС выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Казаченка

Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким ветерана "Зенита" Владимира Казаченка, который накануне скончался на 65-м году жизни.



"Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича Казаченка", - говорится на сайте РФС.



За "Зенит" Казаченок провел 219 матчей, в которых забил 78 мячей. Он также выступал за московское "Динамо". Всего за карьеру нападающий забил 104 гола. В 1980 году вместе с "Зенитом" он стал бронзовым призером чемпионата СССР.