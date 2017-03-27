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Дарио Срна: тяжело было смотреть, как сборная Хорватии играет без меня

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна поделился впечатлениями от матча хорватов со сборной Украины (1:0) в рамках квалификации ЧМ-2018.

"Мне тяжело было смотреть, как впервые за 17 лет сборная Хорватии проводила матч без меня. С другой стороны, играли мои ребята из донецкого "Шахтёра", чемпионата Украины, с которыми я встречался на поле.

Получился очень интересный поединок: и хороший, и тяжелый на эмоциональном уровне", - цитирует ветерана footballua.tv.
Теги: Срна Сборная Хорватии
Сегодня, 11:26
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