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Агент: информация об уходе Давыдова в аренду - это какой-то вброс

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы нападающего "Спартака" Дениса Давыдова, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста в аренду.

"Очень интересно, откуда берётся такая информация! Конечно, я не знаю, что в головах у руководителей "Спартака", Массимо Карреры и так далее, но то, что перед началом сезона они не хотели расставаться с Денисом, – это факт. Поэтому мы и остались.

Как это будет выглядеть летом я, честно говоря, и сам не знаю. Может, завтра нам позвонят и попросят искать новую команду. Но на данный момент такие темы не поднимались ни со мной, ни с Денисом. Никто не звонил.

На самом деле, я думаю, что это какой-то вброс. По логике вещей сейчас даже не время обсуждать какие-то переходы. До конца сезона 10 туров, команда борется за первое место. И обсуждать сейчас какие-то переходы просто смешно", - цитирует Бакулина "Чемпионат".
Теги: Давыдов Спартак
Сегодня, 11:54
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6
(1)
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
А что парню на лавке сидеть или в Спартаке 2 играть? Давно пора попробовать себя в УФЕ,ОРЕНБУРГЕ,КРЫЛЬЯХ...ЛЮБОЙ КОМАНДЕ ПФЛ....а так вечно перспективный....

да ему нужно в пару с панченко в динамо!
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: зеленая оса (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (1)
online

Кому нужен этот сброс?!на данный момент это игрок уровня фнл.
Регистрация: 10.03.2017
№4 Написал: ramil Россия (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
это не вброс, это тонкий намёк, что или сейчас или аренда....
Регистрация: 17.05.2016
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:26) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Можно подумать это первый вброс!!!Надо же что-то писать в колонке,вот сначала вбрасывают всякую чушь,а потом опровергают,глядишь колонка заполнена!
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:19) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
это реалии..

ему сотый раз дают шанс.. и хоть бы раз зацепился..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:09) #
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А что парню на лавке сидеть или в Спартаке 2 играть? Давно пора попробовать себя в УФЕ,ОРЕНБУРГЕ,КРЫЛЬЯХ...ЛЮБОЙ КОМАНДЕ ПФЛ....а так вечно перспективный....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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