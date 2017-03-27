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Агент: Дзюбу не хотели брать в дубль "Спартака" из-за его характера
Глеб Панферов, первый агент нападающего "Зенита" Артема Дзюбы рассказал, почему "Спартак" не хотел брать игрока в дубль.
– Когда вы взялись за Дзюбу?
– Ему было шестнадцать. Он еще играл за школу «Спартака», и его не хотели брать в дубль. Через того же Талалаева, работавшего в «Спартаке» помощником Скалы, я договорился с тренером Сергеем Родионовым, чтобы Дзюбе разрешили хотя бы тренироваться с дублем. Я ходил на все его матчи, ездил с ним на турнир Гранаткина, поэтому видел в нем перспективу и считал, что он вырастет в сильного форварда.
– Почему «Спартак» не хотел брать Дзюбу в дубль?
– Из-за его характера. Он же всегда высказывает свое мнение. Лет в тринадцать, например, он на год ушел из «Спартака» в академию Есауленко. Руководителям «Спартака» не нравилась его нагловатость и раскованность.
– Другие агенты интересовались Дзюбой, когда ему было шестнадцать?
– Нет, обычно агенты в России тупо берут количеством. Подписывают всех подряд и смотрят, кто из них выплывет. Я же работал точечно с теми, в ком видел перспективу. Дзюба стал моим первым клиентом. Я уже почти договорился со спортивным директором «Спартака» Федотовым и техническим директором Смоленцевым о профессиональном контракте для Артема, но его родители решили, что им нужен более серьезный агент, который поддержит их материально. Я спросил Артема: «Что не так?» – «Все вопросы к родителям. Они все решают». Так всегда отвечают игроки, уходящие к другим агентам.
– У вас же был агентский контракт с Дзюбой?
– Да, двухлетний. Как контракт закончился, он и ушел, не вспоминая, что я делал для него раньше, - цитирует агента "Sports.ru".
– Когда вы взялись за Дзюбу?
– Ему было шестнадцать. Он еще играл за школу «Спартака», и его не хотели брать в дубль. Через того же Талалаева, работавшего в «Спартаке» помощником Скалы, я договорился с тренером Сергеем Родионовым, чтобы Дзюбе разрешили хотя бы тренироваться с дублем. Я ходил на все его матчи, ездил с ним на турнир Гранаткина, поэтому видел в нем перспективу и считал, что он вырастет в сильного форварда.
– Почему «Спартак» не хотел брать Дзюбу в дубль?
– Из-за его характера. Он же всегда высказывает свое мнение. Лет в тринадцать, например, он на год ушел из «Спартака» в академию Есауленко. Руководителям «Спартака» не нравилась его нагловатость и раскованность.
– Другие агенты интересовались Дзюбой, когда ему было шестнадцать?
– Нет, обычно агенты в России тупо берут количеством. Подписывают всех подряд и смотрят, кто из них выплывет. Я же работал точечно с теми, в ком видел перспективу. Дзюба стал моим первым клиентом. Я уже почти договорился со спортивным директором «Спартака» Федотовым и техническим директором Смоленцевым о профессиональном контракте для Артема, но его родители решили, что им нужен более серьезный агент, который поддержит их материально. Я спросил Артема: «Что не так?» – «Все вопросы к родителям. Они все решают». Так всегда отвечают игроки, уходящие к другим агентам.
– У вас же был агентский контракт с Дзюбой?
– Да, двухлетний. Как контракт закончился, он и ушел, не вспоминая, что я делал для него раньше, - цитирует агента "Sports.ru".
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