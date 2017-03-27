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Агент: Дзюбу не хотели брать в дубль "Спартака" из-за его характера

Глеб Панферов, первый агент нападающего "Зенита" Артема Дзюбы рассказал, почему "Спартак" не хотел брать игрока в дубль.

– Когда вы взялись за Дзюбу?

– Ему было шестнадцать. Он еще играл за школу «Спартака», и его не хотели брать в дубль. Через того же Талалаева, работавшего в «Спартаке» помощником Скалы, я договорился с тренером Сергеем Родионовым, чтобы Дзюбе разрешили хотя бы тренироваться с дублем. Я ходил на все его матчи, ездил с ним на турнир Гранаткина, поэтому видел в нем перспективу и считал, что он вырастет в сильного форварда.

– Почему «Спартак» не хотел брать Дзюбу в дубль?

– Из-за его характера. Он же всегда высказывает свое мнение. Лет в тринадцать, например, он на год ушел из «Спартака» в академию Есауленко. Руководителям «Спартака» не нравилась его нагловатость и раскованность.

– Другие агенты интересовались Дзюбой, когда ему было шестнадцать?

– Нет, обычно агенты в России тупо берут количеством. Подписывают всех подряд и смотрят, кто из них выплывет. Я же работал точечно с теми, в ком видел перспективу. Дзюба стал моим первым клиентом. Я уже почти договорился со спортивным директором «Спартака» Федотовым и техническим директором Смоленцевым о профессиональном контракте для Артема, но его родители решили, что им нужен более серьезный агент, который поддержит их материально. Я спросил Артема: «Что не так?» – «Все вопросы к родителям. Они все решают». Так всегда отвечают игроки, уходящие к другим агентам.

– У вас же был агентский контракт с Дзюбой?

– Да, двухлетний. Как контракт закончился, он и ушел, не вспоминая, что я делал для него раньше, - цитирует агента "Sports.ru".
Теги: Дзюба Спартак
Сегодня, 12:59
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5
(1)
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Плакает что без бабла остался?А что он лично сделал для Дзюбы?Он даже не тренер.Дзюба пробил себя сам,а агенты как правило просто паразиты футбола.Сами ничего не делают,а проценты снимают.Хорошо устроились.Этот вот сам не захотел Артему помочь в тот момент,вот и ушли к другому,а этот теперь бомбит)Как представляет свои проценты не полученные,так пукан пригорает)


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: irv Курск (Сегодня, 13:08) #
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  •  (7)
online

Гнидой был, гнидой и остался.
Регистрация: 28.08.2008
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:06) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
короче, Дзюба по жизни черт! )))
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:05) #
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Так и не понял , он молодчик или как всегда забывает кто для него сделал хорошее?Агент .определитесь. или это напоминание ....я то был первым, кто увил в Дзюбе футболиста....ПИАР себя родного.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
какой интересный мальчик, хамить и быть раскованным он и сам мог, а вот решают все серьезные вопросы папка с мамкой... ))
Регистрация: 14.03.2010
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