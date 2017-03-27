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Экс-защитник сборной СССР Эдуард Мудрик скончался на 78-м году жизни

Бывший футболист сборной СССР, серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Эдуард Мудрик скончался на 78-м году жизни, передает официальный сайт московского "Динамо".

Игрок выступал за бело-голубых на позиции защитника в 1958–1968 годах. Он провел 184 игры и забил шесть мячей, стал двукратным чемпионом СССР. В составе сборной СССР Мудрик провел восемь игр, в которых отметился одним голом.
Сегодня, 13:12
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