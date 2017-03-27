Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Миранчук: Черчесов умеет сказать нужные слова, чтобы повлиять на команду

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук заявил, что в команде делают ставку на успешную командную игру.

- Рассчитывают ли на меня как на лидера? У нас команда, каждый лидер, мы должны быть каждый друг за друга, не должно быть такого, чтобы играли на одного. У нас нет топовых футболистов, как Лионель Месси, у нас все хорошие, качественные игроки, и мы должны добиваться результата именно командой. Можно, сказать своего рода банда, единомышленники.

По силам ли российской сборной обыграть любого оппонента? А как еще? То есть ты выходишь на поле и заведомо уже проиграл? Это просто непозволительно. Бельгийцы, конечно, по составу топ-команда. Здорово, что существуют такие игроки, но отталкиваться будем от своей игры, - цитирует Миранчука ТАСС.

Также игрок поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова, отметив, что все требования наставника он уже усвоил.

– Дисциплина, порядок, концентрация, выходим на поле не играть, а выигрывать, – добавил Миранчук. – Умеет сказать нужные слова, и это влияет на команду. Мы сейчас в процессе становления как команда, требования новые. Все стараемся, с каждым вызовом все больше понимаем, что должны делать, как передвигаться, как в другой ситуации играть. Когда все до конца поймут, то, думаю, придет и стабильный результат.
Теги: Сборная России Миранчук
Сегодня, 14:51
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:16) #
  • +1
  •  (1)
online

Успешный стиль мы наблюдаем из матча в матч!
Так здорово, что вы все понимаете и победите у же на кубке конфедераций.
Настоящая банда!
Самое интересное, сколько бы еще раз наши не проиграли, мысли у них хорошие, настрой позитивный, всегда на победу, а там как получиться.!
С каждым вызовом они все больше и больше понимают, где мы и где они!
И некую нам в Европе делать, нас и здесь неплохо кормят.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.