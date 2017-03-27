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Алексей Миранчук: Черчесов умеет сказать нужные слова, чтобы повлиять на команду
Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук заявил, что в команде делают ставку на успешную командную игру.
- Рассчитывают ли на меня как на лидера? У нас команда, каждый лидер, мы должны быть каждый друг за друга, не должно быть такого, чтобы играли на одного. У нас нет топовых футболистов, как Лионель Месси, у нас все хорошие, качественные игроки, и мы должны добиваться результата именно командой. Можно, сказать своего рода банда, единомышленники.
По силам ли российской сборной обыграть любого оппонента? А как еще? То есть ты выходишь на поле и заведомо уже проиграл? Это просто непозволительно. Бельгийцы, конечно, по составу топ-команда. Здорово, что существуют такие игроки, но отталкиваться будем от своей игры, - цитирует Миранчука ТАСС.
Также игрок поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова, отметив, что все требования наставника он уже усвоил.
– Дисциплина, порядок, концентрация, выходим на поле не играть, а выигрывать, – добавил Миранчук. – Умеет сказать нужные слова, и это влияет на команду. Мы сейчас в процессе становления как команда, требования новые. Все стараемся, с каждым вызовом все больше понимаем, что должны делать, как передвигаться, как в другой ситуации играть. Когда все до конца поймут, то, думаю, придет и стабильный результат.
- Рассчитывают ли на меня как на лидера? У нас команда, каждый лидер, мы должны быть каждый друг за друга, не должно быть такого, чтобы играли на одного. У нас нет топовых футболистов, как Лионель Месси, у нас все хорошие, качественные игроки, и мы должны добиваться результата именно командой. Можно, сказать своего рода банда, единомышленники.
По силам ли российской сборной обыграть любого оппонента? А как еще? То есть ты выходишь на поле и заведомо уже проиграл? Это просто непозволительно. Бельгийцы, конечно, по составу топ-команда. Здорово, что существуют такие игроки, но отталкиваться будем от своей игры, - цитирует Миранчука ТАСС.
Также игрок поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова, отметив, что все требования наставника он уже усвоил.
– Дисциплина, порядок, концентрация, выходим на поле не играть, а выигрывать, – добавил Миранчук. – Умеет сказать нужные слова, и это влияет на команду. Мы сейчас в процессе становления как команда, требования новые. Все стараемся, с каждым вызовом все больше понимаем, что должны делать, как передвигаться, как в другой ситуации играть. Когда все до конца поймут, то, думаю, придет и стабильный результат.
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