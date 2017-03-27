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"Амкар" забил четыре мяча кировскому "Динамо"

Пермский "Амкар" разгромил кировское "Динамо" в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе "Звезда" в Перми.

Товарищеский матч

"Амкар" (Пермь) - "Динамо" (Киров) – 4:0

Голы: Прокофьев, 14, 39. Гасилин, 25, Салугин, 90
Теги: Амкар
Сегодня, 15:29
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