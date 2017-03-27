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"Зенит" поздравил Эрнани с 23-летием
27 марта отмечает свой 23-й день рождения бразильский полузащитник сине-бело-голубых Эрнани.
Эрнани Азеведо Жуниор родился 27 марта 1994 года в Сан-Гонсалу ду Сапукаи. Воспитанник "Атлетико Паранаэнсе", за основную команду полузащитник дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе "Жоинвиль". В "Атлетико Паранаэнсе" отыграл 134 матча и забил 19 мячей.
В 2011 году футболист стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17. К "Зениту" присоединился в декабре 2016 года и сыграл три официальных матча.
"Уважаемый Эрнани! Мы желаем вам максимально комфортной адаптации в Петербурге и удачи в составе сине-бело-голубых. С праздником!", - говорится на официальном сайте "Зенита".
Эрнани Азеведо Жуниор родился 27 марта 1994 года в Сан-Гонсалу ду Сапукаи. Воспитанник "Атлетико Паранаэнсе", за основную команду полузащитник дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе "Жоинвиль". В "Атлетико Паранаэнсе" отыграл 134 матча и забил 19 мячей.
В 2011 году футболист стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17. К "Зениту" присоединился в декабре 2016 года и сыграл три официальных матча.
"Уважаемый Эрнани! Мы желаем вам максимально комфортной адаптации в Петербурге и удачи в составе сине-бело-голубых. С праздником!", - говорится на официальном сайте "Зенита".
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