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Ролан Гусев: если ты игрок сборной, то должен знать прописные истины
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказал мнение об игре национальной команде.
"О какой несыгранности можно говорить применительно к голу от команды Кот-д'Ивуара? Там надо было катиться под него или, в конце концов, сбивать на пенальти, идти хоть в какую-то борьбу. Но нельзя просто так стоять и поднимать руки.
Причем так вели себя все три центральных защитника. А вспомните, как Кутепов потерял Жонатана Коджиа, когда мы пропускали первый. Ну, если ты проигрываешь ему корпус, то нарушай правила, не дай прорваться нападающему вперед. Зачем ты пускаешь человека в штрафную?
Это же элементарные вещи. Ты игрок сборной и должен знать прописные истины", - цитирует Гусева RT.
"О какой несыгранности можно говорить применительно к голу от команды Кот-д'Ивуара? Там надо было катиться под него или, в конце концов, сбивать на пенальти, идти хоть в какую-то борьбу. Но нельзя просто так стоять и поднимать руки.
Причем так вели себя все три центральных защитника. А вспомните, как Кутепов потерял Жонатана Коджиа, когда мы пропускали первый. Ну, если ты проигрываешь ему корпус, то нарушай правила, не дай прорваться нападающему вперед. Зачем ты пускаешь человека в штрафную?
Это же элементарные вещи. Ты игрок сборной и должен знать прописные истины", - цитирует Гусева RT.
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