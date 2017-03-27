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Ролан Гусев: если ты игрок сборной, то должен знать прописные истины

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказал мнение об игре национальной команде.

"О какой несыгранности можно говорить применительно к голу от команды Кот-д'Ивуара? Там надо было катиться под него или, в конце концов, сбивать на пенальти, идти хоть в какую-то борьбу. Но нельзя просто так стоять и поднимать руки.

Причем так вели себя все три центральных защитника. А вспомните, как Кутепов потерял Жонатана Коджиа, когда мы пропускали первый. Ну, если ты проигрываешь ему корпус, то нарушай правила, не дай прорваться нападающему вперед. Зачем ты пускаешь человека в штрафную?

Это же элементарные вещи. Ты игрок сборной и должен знать прописные истины", - цитирует Гусева RT.
Теги: Гусев Сборная России
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:14) #
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...надо было катиться под него или, в конце концов, сбивать на пенальти...


потом можно было бы ещё и поспорить с судьей, могет быть и отменит...

...если ты проигрываешь ему корпус, то нарушай правила...


если не обучен, срочно обратись к Рахитичу, Вернблю или другим ослам, они раскажут как.
Регистрация: 10.02.2017
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