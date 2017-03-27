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Сочинские волонтеры отрепетируют свою работу на матче Россия - Бельгия
Сочинские волонтеры, готовящиеся к работе на чемпионате мира 2018 года, получат возможность использовать полученные в ходе обучения навыки на матче сборных России и Бельгии.
Всего встречать участников и болельщиков предстоящей 28 марта встречи будут 300 добровольных помощников, сообщила пресс-служба администрации Сочи.
"Волонтеры будут работать по трем основным функциям. Первая основная - это последняя миля, которая направлена на оказание навигационной помощи гостям мероприятия, вторая функция - это транспортные волонтеры, которые будут работать на транспортных точках в периметре Олимпийского парка. И третья функция - помощь при встрече делегаций сборных команд России и Бельгии, а также болельщиков", - рассказали ТАСС в мэрии.
Как ожидается, тестовый футбольный матч между Россией и Бельгией на стадионе "Фишт" посетят 40 тыс. болельщиков. В этот день также запланирован праздник, посвященный открытию этого спортивного объекта после реконструкции
Всего встречать участников и болельщиков предстоящей 28 марта встречи будут 300 добровольных помощников, сообщила пресс-служба администрации Сочи.
"Волонтеры будут работать по трем основным функциям. Первая основная - это последняя миля, которая направлена на оказание навигационной помощи гостям мероприятия, вторая функция - это транспортные волонтеры, которые будут работать на транспортных точках в периметре Олимпийского парка. И третья функция - помощь при встрече делегаций сборных команд России и Бельгии, а также болельщиков", - рассказали ТАСС в мэрии.
Как ожидается, тестовый футбольный матч между Россией и Бельгией на стадионе "Фишт" посетят 40 тыс. болельщиков. В этот день также запланирован праздник, посвященный открытию этого спортивного объекта после реконструкции
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