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Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал критику в адрес национальной команды.

- Каково вернуться в город, где когда-то возглавляли клуб избыточной мечты?

- С удовольствием вернулся в город, где возглавлял местный клуб. Тем более я был на этом стадионе когда закладывали фундамент. Нас пригласили тогда, мы здесь все внимательно осматривали. Круг замкнулся. Будем его открывать. После того времени многое изменилось. Олимпиада преобразила.

- После игры с Кот-д'Ивуаром было много критики в ваш адрес. Справились?

- Критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили. Бывает и внутри команды. После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать.

Rusfootball.info
Сегодня, 16:15
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Строить стадионы для сборной России - всё равно что строить спальню, где у тебя на глазах будут иметь твою жену.


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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