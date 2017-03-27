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16:15
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (1)
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (1)
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Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал критику в адрес национальной команды.
- Каково вернуться в город, где когда-то возглавляли клуб избыточной мечты?
- С удовольствием вернулся в город, где возглавлял местный клуб. Тем более я был на этом стадионе когда закладывали фундамент. Нас пригласили тогда, мы здесь все внимательно осматривали. Круг замкнулся. Будем его открывать. После того времени многое изменилось. Олимпиада преобразила.
- После игры с Кот-д'Ивуаром было много критики в ваш адрес. Справились?
- Критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили. Бывает и внутри команды. После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать.
Rusfootball.info
- Каково вернуться в город, где когда-то возглавляли клуб избыточной мечты?
- С удовольствием вернулся в город, где возглавлял местный клуб. Тем более я был на этом стадионе когда закладывали фундамент. Нас пригласили тогда, мы здесь все внимательно осматривали. Круг замкнулся. Будем его открывать. После того времени многое изменилось. Олимпиада преобразила.
- После игры с Кот-д'Ивуаром было много критики в ваш адрес. Справились?
- Критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили. Бывает и внутри команды. После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать.
Rusfootball.info
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