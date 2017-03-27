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Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (1)
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (1)
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Станислав Черчесов: свист – неприятно, но это нормально
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференцией перед игрой с Бельгией ответил на вопросы журналистов.
- Юрий Жирков после недавнего матча на вопрос о критике болельщиков ответил, что, значит, "Такие у нас болельщики". На ваш взгляд, какие у нас болельщики? Излишнее требовательны или, может быть, слишком добрые?
- Я реально не слышал, что кто-то свистел. Я концентрируюсь на игре. А если даже это было, то раз мы вышли на помост, надо доставлять болельщикам удовольствие. Если кто-то посчитал, что это мало и хочет лучше, то он проявил свои эмоции. Нам это не критиковать и обсуждать надо, а принять и делать соответствующие выводы. Чтобы в следующий раз этого не было. Понятно, что свист – неприятно, но это нормально. Когда я играл, такое тоже бывало. И когда работал, свистели. Неприятное явление, но просто не надо до этого доводить.
Rusfootball.info
- Юрий Жирков после недавнего матча на вопрос о критике болельщиков ответил, что, значит, "Такие у нас болельщики". На ваш взгляд, какие у нас болельщики? Излишнее требовательны или, может быть, слишком добрые?
- Я реально не слышал, что кто-то свистел. Я концентрируюсь на игре. А если даже это было, то раз мы вышли на помост, надо доставлять болельщикам удовольствие. Если кто-то посчитал, что это мало и хочет лучше, то он проявил свои эмоции. Нам это не критиковать и обсуждать надо, а принять и делать соответствующие выводы. Чтобы в следующий раз этого не было. Понятно, что свист – неприятно, но это нормально. Когда я играл, такое тоже бывало. И когда работал, свистели. Неприятное явление, но просто не надо до этого доводить.
Rusfootball.info
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