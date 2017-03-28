Верится уже с трудом...

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Сборная России готовится провести ещё один товарищеский матч на текущих сборах. В этот раз наши сыграют против бельгийцев. О том, с каким настроением мы подходим к очередному противнику
Последний матч иллюзий не оставил
Игра против Кот-д'Ивуара получилась обескураживающей. Отечественный зритель видел многое - и поражение в Мариборе, и пинок от Греции, и дальнобойных южных корейцев на чемпионате Мира и даже маленький, но отважный Уэльс, заколачивающий трешку. Но почему-то он, тот самый зритель, всё ещё во что-то верит. Мол, в этот-то раз будет лучше. Так было и с ивуарийцами, точно так же с ними и не срослось. Сменившие "старых и бесполезных" Игнашевича с Березуцким молодые защитники провалили игру, особенно Кутепов, в нападении получались лишь стандарты, да и то - завершить их достойно не получалось. Ни тебе движения, ни азарта и конечно никакого удовольствия от игры. Как и футболистам, так и болельщикам. Как итог - два пропущенных гола, первый удар в створ в середине второго тайма и оглушающий свист от своих же почитателей.
И хотелось бы сказать, что они, игроки, просто не стараются. Разрисовать картину очевидными красками и указать на виноватых. Да только, похоже, это не так. По мере своих сил они пытаются. Правда, от осознания этого легче не становится ни капли. Скорее, наоборот.
Свежие силы
Многие оправдали столь безутешную игру отсутствием ключевых футболистов. К матчу против Бельгии в строй вернётся Алан Дзагоев, приболевшей перед первой встречей, и Денис Глушаков, прибывавший в лазарете куда более длительный срок, почти целый месяц. Краснодарский дуэт Смолов-Мамаев вновь останется вне игры. И о потере лучшего нападающего с российским паспортом прямо сейчас действительно стоит пожалеть. Всё-таки Смолов будет интереснее и Бухарова, и Полоза, и Канунникова.
Марио Фернандес продолжает формально обживаться в России - положенный законом срок натурализации ещё не закончился, так что и против Бельгии наш бразильский соотечественник не сыграет. Здесь опять же - очень жаль. Марио мог бы добавить команде свежести, изобретательности и скорости.
Кого ждать на поле?
В первом матче мы увидели только одного голкипера, Игоря Акинфеева. Видимо, против Бельгии по тайму проведут сменщики капитана ЦСКА и сборной - Беленов и Гилерме. Среди защитников ждём появление окрепшего за последние годы Васина и новоиспечённого "спартаковца" Джикию. Так же, как и Романа Шишкина, и нашего единственного легионера - Романа Нойштетдера. В полузащиту возвращаются уже упомянутые Дзагоев и Глушаков. Также мы не увидели в матче против ивуарийцев Магомеда Оздоева. А вот с атакой не особенно разгуляешься. Здесь мы уже увидели всех доступных на данный момент игроков, так что наверняка не увидим ничего нового.
Пару слов о противнике
Бельгийцы сильная европейская команда, оказывавшаяся в рядах фаворитов последние крупные турниры. Пока что им не удаётся шагнуть дальше четвертьфинала, но всё равно - это коллектив невероятно талантливый, молодой и креативный, коллектив мирового уровня. Для того, чтобы убедиться в силе это сборной не обязательно углубляться в футбольный материал и быть даже слишком внимательным зрителем - все фамилии на слуху, всех ведущих игроков Бельгии прекрасно знает каждый любитель футбола. Это Азар, Де Брюйне, наш старый знакомый Витсель, Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрельд, Венсан Компани, Мусса Дембеле и другие...
Правда, задачу нашим игрокам немного облегчает тот факт, что далеко не все звёздные бельгийцы примут участие в игре против России. Вернувший в общую группу Алан Дзагоев отреагировал на это так: "Как отношусь к тому, что не сыграют Азар и Де Брюйне? Всегда хочется играть против лучших. Ты на этом получаешь большой опыт. Играл уже против Азара, достаточно хорошо его помню. Он уже тогда был действительно хорош. Сборная Бельгии настолько хороша, что они найдут кем их заменить и сыграют ненамного хуже".
На стадионе в Сочи зрителей не сможет порадовать Куртуа, получивший травму бедра, а также полузащитник Маруан Феллайни, Эден Ащар и Кевин де Брюйне.
История встреч
До грядущего дня мы с бельгийцами уже встречались дважды. Один раз семь лет назад в товарищеском матче. Тогда ещё играли Аршавин и Погребняк, Зырянов и Билялетдинов. Лукаку отгрузил два гола в ворота Акинфеева, причем один из них стал прямым следствием грубейшей ошибки голкипера ЦСКА.
Второй раз на Чемпионате Мира в 2014. Эта игра привлекла к себе гораздо больше внимания. Несмотря на поражение, тот матч россияне провели достаточно неплохо и почти удержали ничью в игре против фаворита группы. Не хватило лишь трёх или чуть больше минут. Вашему вниманию гол, который забил Ориги.
Слова перед игрой
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: "Справился ли я с критикой после последней игры? Критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили. Бывает и внутри команды. После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать.
Насколько игра против бельгийцев будет сложнее, чем с ивуарийцами? Не могу сказать, что игра будет сложнее и легче, но игра будет другой. Бельгийцы играют иначе, чем ивуарийцы, действуют побыстрее в плане движения мяча. Про соперника никогда нельзя забывать, под него в чем-то нужно подстраиваться в том плане, что может дать нам преимущество в игре с конкретной командой. Но нам нужно вести свою игру..."
Роман Широков, экс-капитан сборной России: "Хотелось бы видеть более качественный футбол в исполнении сборной России. Но, к сожалению, в этом матче не получилось его продемонстрировать. Ну и соответственная реакция зрителей.
Возможно, какие-то вопросы возникают к линии обороны. Но надо понимать, что защитники и полузащитники недостаточно хорошо контролировали мяч. Я не заметил, какая идея была в том, как развивать атаки. Такое ощущение, что защитники терялись.
Но одну идею я заметил – передачи на Бухарова, потом скидка, но подборы практически не собирались, хоть Саша и достаточно много выиграл. Мне кажется, что это какая-то ущербная тактика. Если мы играем дома и позиционируем себя, как команда, которая хочет выиграть, то нужно было больше играть низом"
***
До Кубка Конфедераций осталась всего пара месяцев - рукой подать. На данный момент возникает ощущение, что ничего хорошего нас уже не ждёт. И не только на домашнем Чемпионате Мира, а все обозримые годы. Игра с Бельгией крайне важна в том плане, что она задаст эмоциональный фон. Не только игрокам и тренерскому штабу, - целой стране, переживающей за наш футбол. Главный тренер сборной России не любит формулировку "товарищеская игра", предпочитает "контрольная"... Эта встреча во многом будет контрольной. Так что результат и послевкусие теперь гораздо важнее, чем после обычных товарищеских встреч.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Последний матч иллюзий не оставил
Игра против Кот-д'Ивуара получилась обескураживающей. Отечественный зритель видел многое - и поражение в Мариборе, и пинок от Греции, и дальнобойных южных корейцев на чемпионате Мира и даже маленький, но отважный Уэльс, заколачивающий трешку. Но почему-то он, тот самый зритель, всё ещё во что-то верит. Мол, в этот-то раз будет лучше. Так было и с ивуарийцами, точно так же с ними и не срослось. Сменившие "старых и бесполезных" Игнашевича с Березуцким молодые защитники провалили игру, особенно Кутепов, в нападении получались лишь стандарты, да и то - завершить их достойно не получалось. Ни тебе движения, ни азарта и конечно никакого удовольствия от игры. Как и футболистам, так и болельщикам. Как итог - два пропущенных гола, первый удар в створ в середине второго тайма и оглушающий свист от своих же почитателей.
И хотелось бы сказать, что они, игроки, просто не стараются. Разрисовать картину очевидными красками и указать на виноватых. Да только, похоже, это не так. По мере своих сил они пытаются. Правда, от осознания этого легче не становится ни капли. Скорее, наоборот.
Свежие силы
Многие оправдали столь безутешную игру отсутствием ключевых футболистов. К матчу против Бельгии в строй вернётся Алан Дзагоев, приболевшей перед первой встречей, и Денис Глушаков, прибывавший в лазарете куда более длительный срок, почти целый месяц. Краснодарский дуэт Смолов-Мамаев вновь останется вне игры. И о потере лучшего нападающего с российским паспортом прямо сейчас действительно стоит пожалеть. Всё-таки Смолов будет интереснее и Бухарова, и Полоза, и Канунникова.
Марио Фернандес продолжает формально обживаться в России - положенный законом срок натурализации ещё не закончился, так что и против Бельгии наш бразильский соотечественник не сыграет. Здесь опять же - очень жаль. Марио мог бы добавить команде свежести, изобретательности и скорости.
Кого ждать на поле?
В первом матче мы увидели только одного голкипера, Игоря Акинфеева. Видимо, против Бельгии по тайму проведут сменщики капитана ЦСКА и сборной - Беленов и Гилерме. Среди защитников ждём появление окрепшего за последние годы Васина и новоиспечённого "спартаковца" Джикию. Так же, как и Романа Шишкина, и нашего единственного легионера - Романа Нойштетдера. В полузащиту возвращаются уже упомянутые Дзагоев и Глушаков. Также мы не увидели в матче против ивуарийцев Магомеда Оздоева. А вот с атакой не особенно разгуляешься. Здесь мы уже увидели всех доступных на данный момент игроков, так что наверняка не увидим ничего нового.
Пару слов о противнике
Бельгийцы сильная европейская команда, оказывавшаяся в рядах фаворитов последние крупные турниры. Пока что им не удаётся шагнуть дальше четвертьфинала, но всё равно - это коллектив невероятно талантливый, молодой и креативный, коллектив мирового уровня. Для того, чтобы убедиться в силе это сборной не обязательно углубляться в футбольный материал и быть даже слишком внимательным зрителем - все фамилии на слуху, всех ведущих игроков Бельгии прекрасно знает каждый любитель футбола. Это Азар, Де Брюйне, наш старый знакомый Витсель, Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрельд, Венсан Компани, Мусса Дембеле и другие...
Правда, задачу нашим игрокам немного облегчает тот факт, что далеко не все звёздные бельгийцы примут участие в игре против России. Вернувший в общую группу Алан Дзагоев отреагировал на это так: "Как отношусь к тому, что не сыграют Азар и Де Брюйне? Всегда хочется играть против лучших. Ты на этом получаешь большой опыт. Играл уже против Азара, достаточно хорошо его помню. Он уже тогда был действительно хорош. Сборная Бельгии настолько хороша, что они найдут кем их заменить и сыграют ненамного хуже".
На стадионе в Сочи зрителей не сможет порадовать Куртуа, получивший травму бедра, а также полузащитник Маруан Феллайни, Эден Ащар и Кевин де Брюйне.
История встреч
До грядущего дня мы с бельгийцами уже встречались дважды. Один раз семь лет назад в товарищеском матче. Тогда ещё играли Аршавин и Погребняк, Зырянов и Билялетдинов. Лукаку отгрузил два гола в ворота Акинфеева, причем один из них стал прямым следствием грубейшей ошибки голкипера ЦСКА.
Второй раз на Чемпионате Мира в 2014. Эта игра привлекла к себе гораздо больше внимания. Несмотря на поражение, тот матч россияне провели достаточно неплохо и почти удержали ничью в игре против фаворита группы. Не хватило лишь трёх или чуть больше минут. Вашему вниманию гол, который забил Ориги.
Слова перед игрой
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: "Справился ли я с критикой после последней игры? Критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили. Бывает и внутри команды. После поражения критика неизбежна. Относимся с пониманием. Посмотрели моменты, которые устроили и не устроили. На позитиве надо остановиться, а индивидуальные и командные ошибки убирать.
Насколько игра против бельгийцев будет сложнее, чем с ивуарийцами? Не могу сказать, что игра будет сложнее и легче, но игра будет другой. Бельгийцы играют иначе, чем ивуарийцы, действуют побыстрее в плане движения мяча. Про соперника никогда нельзя забывать, под него в чем-то нужно подстраиваться в том плане, что может дать нам преимущество в игре с конкретной командой. Но нам нужно вести свою игру..."
Роман Широков, экс-капитан сборной России: "Хотелось бы видеть более качественный футбол в исполнении сборной России. Но, к сожалению, в этом матче не получилось его продемонстрировать. Ну и соответственная реакция зрителей.
Возможно, какие-то вопросы возникают к линии обороны. Но надо понимать, что защитники и полузащитники недостаточно хорошо контролировали мяч. Я не заметил, какая идея была в том, как развивать атаки. Такое ощущение, что защитники терялись.
Но одну идею я заметил – передачи на Бухарова, потом скидка, но подборы практически не собирались, хоть Саша и достаточно много выиграл. Мне кажется, что это какая-то ущербная тактика. Если мы играем дома и позиционируем себя, как команда, которая хочет выиграть, то нужно было больше играть низом"
***
До Кубка Конфедераций осталась всего пара месяцев - рукой подать. На данный момент возникает ощущение, что ничего хорошего нас уже не ждёт. И не только на домашнем Чемпионате Мира, а все обозримые годы. Игра с Бельгией крайне важна в том плане, что она задаст эмоциональный фон. Не только игрокам и тренерскому штабу, - целой стране, переживающей за наш футбол. Главный тренер сборной России не любит формулировку "товарищеская игра", предпочитает "контрольная"... Эта встреча во многом будет контрольной. Так что результат и послевкусие теперь гораздо важнее, чем после обычных товарищеских встреч.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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