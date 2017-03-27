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ЦСКА продлил аренду Алибека Алиева в шведском клубе до конца года
Нападающий ЦСКА Алибек Алиев продолжит выступать за шведский клуб ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года, сообщает твиттер армейцев.
"Шведский нападающий Алибек Алиев будет выступать за ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года", - гласит сообщение.
"Шведский нападающий Алибек Алиев будет выступать за ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года", - гласит сообщение.
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