Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА продлил аренду Алибека Алиева в шведском клубе до конца года

Нападающий ЦСКА Алибек Алиев продолжит выступать за шведский клуб ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года, сообщает твиттер армейцев.

"Шведский нападающий Алибек Алиев будет выступать за ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года", - гласит сообщение.
Теги: Алиев ЦСКА
Сегодня, 18:17
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
мне кажется там и останется (в швеции)
это явный посыл...напов не густо, а его там и оставляют до конца года...видимо чао
хотя я так и не видел вообще его игру


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.