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Тоби Алдервейрелд: сборная России - сильный соперник, нас ждет хорошая игра

Тоби Алдервейрелд: сборная России - сильный соперник, нас ждет хорошая играЗащитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией, передает из Сочи корреспондент Rusfootball.info.

- Что знаете о сборной России? Говорят ли для вас что-то такие фамилии, как Бухаров, Полоз?

- Российская сборная изменилась, поменяла свою форма. Но наша задача сыграть в свой футбол, на своем уровне.

- Матч со сборной России нужен Бельгии сейчас?

- Это возможность сыграть на прекрасном стадионе. Возможно, в следующем году мы сыграем с Россией. Это сильный соперник, поэтому это будет очень хорошая игра.

- На ваш взгляд, сборная России деградирует или наоборот прибавляет?

- В данный момент я сейчас не очень знаком с российской командой. Завтра посмотрим. В любом случае наша сыграть на хорошем уровне против сильного соперника. Хотим доставить удовольствие болельщикам.

- Могли бы сравнить стадион в Сочи с теми, которые уже видели в Бельгии и в Англии?

- Очень красивый стадион. Если сравнивать с Англией, то там стадионы постарее.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Бельгии Сборная России
Сегодня, 18:30
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