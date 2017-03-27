Тоби Алдервейрелд: сборная России - сильный соперник, нас ждет хорошая игра

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией, передает из Сочи корреспондент- Российская сборная изменилась, поменяла свою форма. Но наша задача сыграть в свой футбол, на своем уровне.- Это возможность сыграть на прекрасном стадионе. Возможно, в следующем году мы сыграем с Россией. Это сильный соперник, поэтому это будет очень хорошая игра.- В данный момент я сейчас не очень знаком с российской командой. Завтра посмотрим. В любом случае наша сыграть на хорошем уровне против сильного соперника. Хотим доставить удовольствие болельщикам.дели в Бельгии и в Англии?- Очень красивый стадион. Если сравнивать с Англией, то там стадионы постарее.