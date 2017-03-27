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Тоби Алдервейрелд: сборная России - сильный соперник, нас ждет хорошая игра
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией, передает из Сочи корреспондент Rusfootball.info.
- Что знаете о сборной России? Говорят ли для вас что-то такие фамилии, как Бухаров, Полоз?
- Российская сборная изменилась, поменяла свою форма. Но наша задача сыграть в свой футбол, на своем уровне.
- Матч со сборной России нужен Бельгии сейчас?
- Это возможность сыграть на прекрасном стадионе. Возможно, в следующем году мы сыграем с Россией. Это сильный соперник, поэтому это будет очень хорошая игра.
- На ваш взгляд, сборная России деградирует или наоборот прибавляет?
- В данный момент я сейчас не очень знаком с российской командой. Завтра посмотрим. В любом случае наша сыграть на хорошем уровне против сильного соперника. Хотим доставить удовольствие болельщикам.
- Могли бы сравнить стадион в Сочи с теми, которые уже видели в Бельгии и в Англии?
- Очень красивый стадион. Если сравнивать с Англией, то там стадионы постарее.
Rusfootball.info
- Что знаете о сборной России? Говорят ли для вас что-то такие фамилии, как Бухаров, Полоз?
- Российская сборная изменилась, поменяла свою форма. Но наша задача сыграть в свой футбол, на своем уровне.
- Матч со сборной России нужен Бельгии сейчас?
- Это возможность сыграть на прекрасном стадионе. Возможно, в следующем году мы сыграем с Россией. Это сильный соперник, поэтому это будет очень хорошая игра.
- На ваш взгляд, сборная России деградирует или наоборот прибавляет?
- В данный момент я сейчас не очень знаком с российской командой. Завтра посмотрим. В любом случае наша сыграть на хорошем уровне против сильного соперника. Хотим доставить удовольствие болельщикам.
- Могли бы сравнить стадион в Сочи с теми, которые уже видели в Бельгии и в Англии?
- Очень красивый стадион. Если сравнивать с Англией, то там стадионы постарее.
Rusfootball.info
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