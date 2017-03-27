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Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (4)
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (4)
Тибо Куртуа: не понимаю, почему мы должны играть с Россией
Голкипер "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что не понимает смысл товарищеского матча с Россией.
Матч состоится завтра в Сочи.
"Я не понимаю, почему на данном этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город, который является частью грядущего чемпионата мира", - цитирует Куртуа Walfoot.
Матч состоится завтра в Сочи.
"Я не понимаю, почему на данном этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город, который является частью грядущего чемпионата мира", - цитирует Куртуа Walfoot.
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