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Тибо Куртуа: не понимаю, почему мы должны играть с Россией

Голкипер "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что не понимает смысл товарищеского матча с Россией.

Матч состоится завтра в Сочи.

"Я не понимаю, почему на данном этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город, который является частью грядущего чемпионата мира", - цитирует Куртуа Walfoot.
Теги: Куртуа Сборная Бельгии Сборная России
Сегодня, 18:33
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(4)
№8 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
А кому 300 косарей ушло? В Бельгии тоже пилить не плохо умеют?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№7 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:31) #
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Болеет за:
«Алания»
Куртуа, у тебя редкая возможность поиграть против участника ЧМ-2018, а ты нос воротишь, смотри, ещё и не попадёшь к нам, пролетите мимо.. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 3.05.2015
№6 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:21) #
  • -1
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Прошло всего три года с того момента, когда мы на полном серьезе рассчитывали в очном противостоянии обойти Бельгию на Чемпионате мира. И кое-как держались в том матче, несмотря на то, что это был совсем не лучший наш состав.

Теперь о нас вытирают ноги, и это вполне заслуженно. Какие гении и из какого гoвнa вылепили нашу сборную, что мы слушаем этого Куртуа, а нам ему и ответить-то нечего.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№5 Написал: федюк (Сегодня, 19:20) #
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  •  (0)
online

Цитата: АРА
решать не тебе!

Он русский ?
Регистрация: 26.03.2017
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Всё оплачено!
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: D-link (Сегодня, 19:12) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: tiki
нахрена тогда такого уровня сборная, которая не даст играть в свою игру то?

Нам и КотопесДивуар не дает в свою игру играть. Паралимпийцев звать надо на спаринг


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№2 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 19:04) #
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  •  (6)

а на хрена тебе зарплата? С кем играть и когда,решать не тебе!
Регистрация: 28.11.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:49) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
а кто ж понимает?
сливать можно кому угодно, что б потом сказать - мы наигрывали свои задумки и состав.
нахрена тогда такого уровня сборная, которая не даст играть в свою игру то?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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