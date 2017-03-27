Тибо Куртуа: не понимаю, почему мы должны играть с Россией

Голкипер "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что не понимает смысл товарищеского матча с Россией.



Матч состоится завтра в Сочи.



"Я не понимаю, почему на данном этапе сезона мы должны играть в России. Эта игра лишняя. Но там красивый город, который является частью грядущего чемпионата мира", - цитирует Куртуа Walfoot.