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Роберто Мартинес: России нужно побеждать перед своими болельщиками
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от товарищеского матча против России.
"Ценю любую возможность собраться и как следует поработать. И, на мой взгляд, этот товарищеский матч будет иметь чуть большее значение, чем обычные товарищеские матчи. России нужно побеждать перед своими болельщиками, наш соперник не любит проигрывать", - сказал Мартинес.
Rusfootball.info
"Ценю любую возможность собраться и как следует поработать. И, на мой взгляд, этот товарищеский матч будет иметь чуть большее значение, чем обычные товарищеские матчи. России нужно побеждать перед своими болельщиками, наш соперник не любит проигрывать", - сказал Мартинес.
Rusfootball.info
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