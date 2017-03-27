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Роберто Мартинес: России нужно побеждать перед своими болельщиками

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от товарищеского матча против России.

"Ценю любую возможность собраться и как следует поработать. И, на мой взгляд, этот товарищеский матч будет иметь чуть большее значение, чем обычные товарищеские матчи. России нужно побеждать перед своими болельщиками, наш соперник не любит проигрывать", - сказал Мартинес.

Rusfootball.info
Теги: Мартинес Сборная Бельгии Сборная России
Сегодня, 18:45
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
не любит?ну не знаааааааю
вот премиальные за матч получать любят.это да.а вот есть ли у них хоть капля патриотизма для побед - это уже другой вопрос


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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