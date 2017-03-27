Роберто Мартинес: России нужно побеждать перед своими болельщиками

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от товарищеского матча против России.



"Ценю любую возможность собраться и как следует поработать. И, на мой взгляд, этот товарищеский матч будет иметь чуть большее значение, чем обычные товарищеские матчи. России нужно побеждать перед своими болельщиками, наш соперник не любит проигрывать", - сказал Мартинес.



Rusfootball.info