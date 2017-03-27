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Роберто Мартинес: Миньоле и Вермален сыграют против России в старте

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что Томас Вермален и Симон Миньоле сыграют против России с первых минут.

- Мы не так часто играли против россиян, это важная игра, надо посмотреть, кто на что способен. Миньоле и Вермален выйдут в стартовом составе. Сборная России не проводит официальные матчи, они примут ЧМ-2018, им нужно выставлять лучший состав, они будут играть на победу. Это хороший матч чтобы проверить, как мы готовы.

- Куртуа выразил сомнения о необходимости приезжать в Сочи для проведения игры...

- У каждого игрока свое видение каждой игры. Миньоле и Вермален готовились к этой игре. Суть в том, чтобы не просто выставить звездный состав, а попробовать всех. Для меня важно дать шанс всем. Поэтому эти травмы - хорошая возможность для других. Когда игрок возвращается из сборной в клуб после победы, он может что-то привнести в свой клуб. Если на международной арене игрок сыграл не очень, ему нужно 3-4 дня, чтобы адаптироваться. Это реалии элитного футбола. Для того, чтобы выставлять лучший состав и понимать, кто готов, нужно проводить такие матчи.

Rusfootball.info
Теги: Мартинес Сборная Бельгии Сборная России
Сегодня, 18:53
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