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"Манчестер Сити" оштрафован на 35 тысяч фунтов

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала "Манчестер Сити" на 35 тысяч фунтов стерлингов по итогам матча 29-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:1), информирует официальный сайт ФА.

Манкунианцы наказаны за неподобающее поведение игроков в эпизоде с назначением пенальти в их ворота.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 21:03
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