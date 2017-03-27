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Болельщик "Спартака": случившееся в Белграде - провокация албанцев, фанаты "Партизана" ни при чем (1)
Болельщик "Спартака": случившееся в Белграде - провокация албанцев, фанаты "Партизана" ни при чем (1)
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Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (6)
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (6)
"Манчестер Сити" оштрафован на 35 тысяч фунтов
Футбольная ассоциация Англии оштрафовала "Манчестер Сити" на 35 тысяч фунтов стерлингов по итогам матча 29-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:1), информирует официальный сайт ФА.
Манкунианцы наказаны за неподобающее поведение игроков в эпизоде с назначением пенальти в их ворота.
Манкунианцы наказаны за неподобающее поведение игроков в эпизоде с назначением пенальти в их ворота.
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