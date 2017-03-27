"Манчестер Сити" оштрафован на 35 тысяч фунтов

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала "Манчестер Сити" на 35 тысяч фунтов стерлингов по итогам матча 29-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:1), информирует официальный сайт ФА.



Манкунианцы наказаны за неподобающее поведение игроков в эпизоде с назначением пенальти в их ворота.