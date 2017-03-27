Аксель Витсель: привет, Россия, рад снова тебя видеть

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель отметил в своём твиттере, что рад снова оказаться в России.



"Привет, Россия, рад снова тебя видеть", – написал Витсель.