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Алессандро Костакурта: Неймар лучше Роналду и Месси

Бывший защитник "Милана" Алессандро Костакурта считает, что форвард "Барселоны" на данный момент играет лучше, чем его одноклубник Лионель Месси и форвард "Реала" Криштиану Роналду.

"Неймар лучше Роналду и Месси. Он лучший игрок в мире в 2017 году", - цитирует Костакурту Sky Italia.
Теги: Неймар Месси Роналду
Вчера, 23:07
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№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 01:06) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот будет им по 40 лет - тогда будет Неймар лучше.
Регистрация: 12.06.2016
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:42) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Еще нет


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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